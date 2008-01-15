Семенюк: я впевнена, що парламент повинен мене вислухати

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК вважає за необхідне відзвітувати перед парламентом про діяльність Фонду під її керівництвом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ з посиланням на голову ФДМ.

Як уточнила В.СЕМЕНЮК, такий звіт передбачений законодавством.

«Я впевнена, що парламент повинен його вислухати, а мені є що сказати. За період, який я очолюю Фонд, зроблено дуже багато і, в першу чергу, в підвищенні ефективності управління державними підприємствами і в соціальному плані. Відзначу, що вперше в нашій країні зроблений реєстр усього державного майна”, – заявила керівник Фонду.

В.СЕМЕНЮК наголосила, що готова виступити в парламенті із звітом у будь-який час.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади голови Фонду державного майна, віце-прем`єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу, голів Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення і Антимонопольного комітету.

Зокрема, головою ФДМУ Кабмін пропонує призначити Андрія ПОРТНОВА.

На даний час ФДМ очолює Валентина СЕМЕНЮК, член Соцпартії України, що зазнала поразки на парламентських виборах. В.СЕМЕНЮК була призначена на посаду голови ФДМУ відповідно до Указу Президента N635/2005 від 13 квітня 2005 року.