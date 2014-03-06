Томбінський заявляє, що жодних змін до Угоди з ЄС внесено не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінські.

Він зазначив, що Угода про асоціацію Україна-ЄС “вже була парафована”.

За словами Томбінського, на даний час немає потреби знову розпочинати переговори по суті угоди, «це було б складно, і треба було б знову пройти багаторічну процедуру».

Читайте такожТомбінські вважає, що Турчинов може підписувати Угоду про асоціацію з ЄС Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію ЄС та України була парафована у березні 2012 року.

21 листопада 2013 р. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням ухвалив рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Після цього в Україні розпочалися масові акції протесту.

28 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним розпорядження Кабінету міністрів Миколи Азарова щодо припинення роботи над Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

2 березня міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета на своїй сторінці у Facebook повідомив, що український уряд поновив роботу над підготовкою Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.