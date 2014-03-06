ЦВК тимчасово заблокує кримським органам реєстру доступ до списків виборців

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, відповідну постанову було прийнято сьогодні на черговому засіданні.

Читайте такожКримські реєстри Мінюсту перебувають під охороною - міністр

“Враховуючи ситуацію, що склалася в Автономній Республіці Крим у зв’язку зі спробою підготовки проведення протизаконного місцевого референдуму та з метою забезпечення захисту бази даних Державного реєстру виборців від незаконного використання персональних даних Державного реєстру виборців, забезпечення захисту бази даних реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, порушення цілісності бази даних реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, Комісія одноголосно прийняла постанову "Про окремі питання забезпечення дотримання законодавства України про референдуми". Цією постановою ЦВК як розпорядник Державного реєстру виборців доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі”, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКримський референдум, призначений на 16 березня, є нелегітимним – міністр юстиції

Разом з тим, місцевим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, територіальним виборчим комісіям, об’єднанням громадян, закладам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності доручено забезпечити неухильне дотримання законодавства України про референдуми, а також постанов Центральної виборчої комісії щодо використання та забезпечення збереження державного майна, переданого на відповідальне зберігання до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування