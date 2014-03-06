Інтерпол отримав запит на затримання Януковича

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

За даними організації, проти Януковича висунуто звинувачення в перевищенні влади і причетності до скоєння вбивств.

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Запит українського уряду Інтерпол отримав 5 березня і наразі він оцінюється управлінням Інтерполу з правових питань на відповідність конституції та правилам організації.