Інтерпол отримав запит на затримання Януковича
23:20, 06 березня 2014Політика
0 0
Інтерпол отримав від України офіційний запит на поширення у всіх країнах, які входять в нього, так званого червоного повідомлення - ордера на затримання Віктора Януковича.
Інтерпол отримав від України запит на арешт Януковича / REUTERS
Про це повідомляє офіційний сайт відомства.
За даними організації, проти Януковича висунуто звинувачення в перевищенні влади і причетності до скоєння вбивств.
Читайте такожУНІАН звернувся до російської сторони по докази того, що Янукович живий
Запит українського уряду Інтерпол отримав 5 березня і наразі він оцінюється управлінням Інтерполу з правових питань на відповідність конституції та правилам організації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter