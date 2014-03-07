Після відмови Путіна від військ в Криму їх потрібно визнати бандформуваннями - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції колишній директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння і військової техніки Міністерства оборони України Володимир Грек.

«Дуже важливо зараз, після відмови президента РФ і міністра оборони РФ від своїх військ у Криму, вивести ці війська і визнати їх озброєними бандитськими формуваннями», - відзначив він і додав, що «відповідно до цього послідовно вирішити завдання для того, щоб вони залишили територію Криму, вимагати їх роззброєння і дати зрозуміти, що вони - поза законом».

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Довідка УНІАН. 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові і прикордонні об'єкти в Криму. Українські власті заявили, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

Разом з тим Президент Росії Путін на прес-конференції 4 березня не визнав наявності у Криму російських військових і сказав, що українські військові частки блокуються місцевими «силами самооборони».

5 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав «нісенітницею» і провокацією численні фото і відео доказів присутності російських солдатів і військової техніки у Криму.

Коментуючи відео, що з'явилися, на яких військові говорять, що вони росіяни, Шойгу відповів: «Та, ні, нісенітниця повна».

На сайті УНІАН опубліковано численні фото і відео доказів присутності російських військових у Криму.

Раніше, 19 грудня 2013 року, Путін назвав "повною нісенітницею і дурницею" можливість введення російських військ у Криму для захисту своїх співвітчизників.