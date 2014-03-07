ЗМІ: Росія планує зірвати президентські вибори в Україні

Про це Еспресо.TV повідомило джерело в СБУ.

За словами джерела, хвиля проросійських виступів, які зараз відбуваються у центрах Півдня та Сходу України, мають наростати до 9 травня, а на День Перемоги вони мають досягнути апогею і їх темп має залишатися високим аж до 25 травня - дня виборів Президента України.

Читайте такожВ Україні немає умов для проведення виборів Президента 25 травня - МатвієнкоУ день виборів завданням "російських тітушок" будуть безлади на виборчих дільницях під приводом того, що ці вибори нелегітимні. Оскільки це справді ускладнить виборчий процес, то Росія зможе більш-меньш обгрунтовано говорити про те, що вибори в Україні визнавати не можна.