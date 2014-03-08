Над морем пропав лайнер з 227-ма пасажирами
08:17, 08 березня 2014Політика
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Авіакомпанія Malaysia Airlines втратила зв'язок з літаком Boeing 777-200, на борту якого перебували 227 пасажирів.
Над морем пропав лайнер з 227-ма пасажирами
Як повідомляється, літак летів з Куала-Лумпура в Пекін. Зв'язок був втрачений о 2:40 (20:40 за київським часом п'ятниці).
Серед пасажирів було двоє дітей і 12 членів екіпажу. Зараз влада веде пошуково-рятувальну операцію, повідомляє ТСН.
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