Над морем пропав лайнер з 227-ма пасажирами

08:17, 08 березня 2014
Політика
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Авіакомпанія Malaysia Airlines втратила зв'язок з літаком Boeing 777-200, на борту якого  перебували 227 пасажирів. 

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Як повідомляється, літак летів з Куала-Лумпура в Пекін. Зв'язок був втрачений о 2:40 (20:40 за київським часом п'ятниці).

Серед пасажирів було двоє дітей і 12 членів екіпажу. Зараз влада веде пошуково-рятувальну операцію, повідомляє ТСН.

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