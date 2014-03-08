Нинішній уряд має чітку програму дій - Турчинов

Про це заявив виконувач обов'язків Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов в інтерв’ю американському телеканалу NBC, повідомляє прес-служба ВР.

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Турчинов наголосив, що попередній уряд Януковича-Азарова за весь час перебування при владі не спромігся надати парламенту програму своїх дій. «Тобто, вони діяли без будь-якої соціальної та економічної програми. У них була лише одна програма - самозбагачення», - зауважив він.

Натомість, зазначив в.о. Президента, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк перед обранням на посаду запропонував чітку програму дій нового уряду, одними з пріоритетів якої є європейська інтеграція і відновлення співпраці з МВФ та іншими міжнародними інституціями. «Така взаємодія допоможе нашій країні відновити економіку», - сказав Турчинов.