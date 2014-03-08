Місія ОБСЄ сьогодні утретє спробує потрапити до Криму
Група військових і цивільних експертів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) сьогодні знову спробує потрапити до Криму, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представника організації.
«Так, місія спробує потрапити на територію Криму сьогодні, зараз вони рухаються у напрямку до контрольно-пропускного пункту міста Армянська», - заявила представник ОБСЄ Тетяна Баєва, передає РІА «Новости».
За її словами, до складу групи входять 54 військових і цивільних експерти з 29 держав.
Як повідомлялося, 6 березня група із 40 військових і цивільних експертів ОБСЄ не змогла потрапити до Криму. За даними українського МЗС, представників місії зупинили поблизу міста Армянськ невідомі озброєні особи у цивільному, якими керував чоловік у формі офіцера російської армії, і який заявив, що одержав наказ не пускати їх до Криму.
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Після цього група попрямувала для перегрупування до Херсона. До делегації приєдналися 12 військових і цивільних осіб із семи країн.
Вчора, 7 березня, прес-секретар ОБСЄ Кеті Бертон повідомила, що групу військових і цивільних осіб, направлену на запрошення уряду України державами-членами ОБСЄ до Криму без зброї, повторно не пустили на територію півострова.