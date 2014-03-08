Місія ОБСЄ сьогодні утретє спробує потрапити до Криму

«Так, місія спробує потрапити на територію Криму сьогодні, зараз вони рухаються у напрямку до контрольно-пропускного пункту міста Армянська», - заявила представник ОБСЄ Тетяна Баєва, передає РІА «Новости».

За її словами, до складу групи входять 54 військових і цивільних експерти з 29 держав.

Як повідомлялося, 6 березня група із 40 військових і цивільних експертів ОБСЄ не змогла потрапити до Криму. За даними українського МЗС, представників місії зупинили поблизу міста Армянськ невідомі озброєні особи у цивільному, якими керував чоловік у формі офіцера російської армії, і який заявив, що одержав наказ не пускати їх до Криму.

Читайте такожУкраїна закликає РФ не блокувати рішень ООН і ОБСЄ щодо направлення спостерігачів до Криму

Після цього група попрямувала для перегрупування до Херсона. До делегації приєдналися 12 військових і цивільних осіб із семи країн.

Вчора, 7 березня, прес-секретар ОБСЄ Кеті Бертон повідомила, що групу військових і цивільних осіб, направлену на запрошення уряду України державами-членами ОБСЄ до Криму без зброї, повторно не пустили на територію півострова.