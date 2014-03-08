Ярош вважає, що в Криму треба розгорнути гуманітарні операції

Також, на його думку, Росії треба було оголосити у розшук не Яроша, а Путіна як військового злочинця, передає видання Наша версія.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в Києві.

"Треба розгорнути гуманітарні операції в Криму, коли українські співаки, відомі люди їхали б туди і підтримували б там українців, росіян, кримських татар, які виступають за збереження територіальної цілісності Криму", - вважає Ярош.

Крім того, лідер Правого сектору серед іншого спростував заяви про ксенофобію та антисемітизм у лавах організації. Так, за його словами, у складі Правого сектору є дуже багато представників абсолютно різних національностей, і це ніяк не заважає їм бути побратимами.

Читайте такожУ Генпрокуратурі виключають можливість видачі Яроша Росії “Ми проти ксенофобії та антисемітизму” – підкреслив він.

Також Ярош наголосив, що хоча боротьба з корупцією з боку організації і буде безкомпромісною, але вона відбуватиметься в рамках закону. Зокрема, він порадив не боятися за своє життя депутатам Партії регіонів.

"Правий сектор не побив ще жодного депутата, який приїжджає на голосування, добре, що вони туди їздять, і голосують за українські закони. Якщо люди, які вчинили злочини, будуть покарані згідно з чинним законодавством, ми – за! Але влаштовувати самосуди і розправи ми не будемо", - сказав Ярош.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош підтвердив намір балотуватися в президенти.