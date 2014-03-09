У Криму окупанти замінували дамбу та висунули ультиматум

Окупанти в Криму продовжують мінувати місцевість в районі міста Чонгар.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Сьогодні вранці виявлено факт мінування дамби поблизу населеного пункту Рюмшино", - пише Тимчук.

Також він повідомляє, що сьогодні о 10.00 представники кримської самооборони висунули ультиматум командуванню українського Євпаторійського зенітно-ракетного полку.

Читайте такожПісля відмови Путіна від військ в Криму їх потрібно визнати бандформуваннями - експерт

"Особовий склад нашої частини отримав ультиматум від окупантів, але не має наміру складати зброю і буде стояти до кінця. Ультиматум діє до 20.00, після чого супротивник обіцяє грубе використання сили", - підкреслює Тимчук.

Згідно з висунутим ультиматумом, якщо до 20.00 українські військові не здадуть зброю, частину спробують взяти штурмом. Журналісти, в свою чергу, повинні знаходиться не менш ніж за 100 метрів від частини - в іншому випадку люди, що висунули вимоги, "за наслідки не ручаються".

Як повідомляє Тимчук, до 17.00 окупанти зобов'язалися надати письмове підтвердження своїх ультимативних вимог.