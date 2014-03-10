Розпуск парламенту Криму буде ініційовано цього тижня - Кличко

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН у Харкові, сказав на прес-конференції лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

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За його словами, більш детальний список питань, які цього тижня розглядатиме Верховна Рада України, стане відомим після сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради.

“На цьому тижні (буде ініційовано розпуск кримського парламенту - УНІАН). Сьогодні в нас буде Погоджувальна рада, і на підставі цього ви отримаєте чітку інформацію”, - сказав Кличко.