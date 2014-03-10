Міноборони: у Сімферополі «самооборона» захопила військовий госпіталь

Сьогодні близько 20 агресивно налаштованих громадян із так званої «народної самооборони Криму» захопили військовий госпіталь у Сімферополі.

Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, начальника Сімферопольського військового госпіталя невідомі вивели за територію медичної установи та не допускають на робоче місце.

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Командування і весь медичний персонал заблоковані у приміщенні клубу.

На даний час у госпіталі на лікуванні перебувають більше 20 важкохворих, один з яких - у реанімації. Військові лікарі не можуть надати пацієнтам необхідну медичну допомогу.