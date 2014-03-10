У МЗС Росії «обурені свавіллям» на сході України

У Росії обурені свавіллям, яке зараз панує в східних областях України, заявляють у російському Міністерстві закордонних справ, повідомляє Радіо Свобода.

«У Росії обурені свавіллям, яке зараз панує в східних областях України в результаті дій бойовиків так званого «правого сектору» при повному потуранні нової влади, як вона себе називає», – йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті МЗС.

«Справа дійшла до того, що 8 березня в місті Харків добре екіпіровані люди в масках з вогнепальною зброєю відкрили стрілянину по мирних демонстрантах. У результаті є поранені», – зауважують у російському МЗС. Харківська міліція визнала, що стрілянина була, але про причетність до неї «Правого сектора», за словами правоохоронців, відомо лише з телефонного дзвінка аноніма.

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Крім того, у МЗС Росії обурені тим, що Дніпропетровська міліція затримала сімох російських журналістів, «мотивуючи це тим, що їх цікавили тільки «окремі провокаційні сюжети». «Одним словом, «свобода ЗМІ» в лапках в дії», – заявляє російське зовнішньополітичне відомство.

У МЗС Росії також звинувачують українську владу в порушенні «всіх наявних двосторонніх угод» через те, що на територію України не пропускають громадян Російської Федерації, «фактично поставивши заслін прикордонній співпраці».

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«Дивує сором’язливе мовчання наших західних партнерів, правозахисних організацій , зарубіжних ЗМІ. Виникає питання – де ж горезвісна об’єктивність і прихильність демократії?», – кажуть у МЗС Росії.

Українська прикордонна служба раніше посилила контроль на кордоні з Росією. В Україну не пропускають росіян, які можуть брати участь у заходах із дестабілізації ситуації і напруження протистояння в Україні. за даними прикордонників, вони не пропускають людей, в яких виявляють битки, камуфляж, холодну зброю.