Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народних депутати із 312, зареєстрованих у сесійній залі.

Також депутати підтримали пропозицію щодо скорочених термінів підготовки законопроекту до другого читання.

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Законопроектом народного депутата від "Батьківщини" Руслана Князевича, зокрема, пропонується закріпити додаткові гарантії реалізації принципів загальності виборів та таємності голосування, права громадян на участь у виборчому процесі, в тому числі у виборчій агітації, зазначається у пояснювальній записці.

Також, згідно із законопроектом, вдосконалюється правового статус офіційних спостерігачів, передбачається надати їм статус суб’єктів виборчого процесу, розширити перелік їхніх прав, що сприятиме більш ефективному здійсненню ними своїх повноважень.

Відповідно до вимог міжнародних та вітчизняних експертів у галузі виборчого права передбачено змінити процедуру формування територіальних виборчих комісій, підстави дострокового припинення повноважень членів виборчих комісій, а також змінити спосіб призначення їх керівництва.

Крім того, запропоновано більш прозорі, демократичні та відкриті засади організації діяльності виборчих комісій (підвищено вимоги до кворуму на засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій, та прийняття ними рішень).

Вдосконалюються підстави та механізм голосування поза межами приміщення для голосування, шляхом більш детального регулювання зазначених виборчих процедур.

Також деталізовано окремі виборчі процедури та актуалізовано порядок підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, встановлення підсумків та результатів виборів, складення і підписання відповідних протоколів виборчих комісій, транспортування і прийняття виборчої документації тощо, йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом також збільшено загальний строк оскарження рішень, дій чи бездіяльності з двох до п’яти днів; внесено ряд техніко-юридичних змін до тексту чинної редакції Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Зокрема, також законопроектом визначається, що виборчий процес виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів може проводитись одночасно з процесом всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборчим процесом виборів Президента України, виборів народних депутатів України тільки у разі, якщо день голосування на відповідних виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не співпадає з днем голосування на відповідному референдумі чи відповідних виборах Президента України чи народних депутатів України.

Рішення про відповідні позачергові вибори приймається Верховною Радою України не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранковому зсідання Верховна Рада не підтримала ці зміни до закону про місцеві вибори.