Російські військові розгортають у Джанкої польовий госпіталь
18:56, 11 березня 2014Політика
0 0
Там же знаходяться 4 російські вертольоти Мі-24.
Російські військові розгортають у Джанкої польовий госпіталь.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", російські окупанти, захопивши ділянку території на базі Джанкой, де розташована українська авіакомендатура, розгортають тут свій польовий госпіталь", - пише Тимчук.
Читайте такожУ Криму окупанти замінували дамбу та висунули ультиматум
Так само він зазначає, що в Джанкой передислоковані 4 російські вертольоти Мі-24.
"За попередніми даними, тут же знаходиться батальйон «Схід»", - зазначає він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter