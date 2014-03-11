Російські військові розгортають у Джанкої польовий госпіталь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"За оперативними даними групи "Інформаційний спротив", російські окупанти, захопивши ділянку території на базі Джанкой, де розташована українська авіакомендатура, розгортають тут свій польовий госпіталь", - пише Тимчук.

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Так само він зазначає, що в Джанкой передислоковані 4 російські вертольоти Мі-24.

"За попередніми даними, тут же знаходиться батальйон «Схід»", - зазначає він.