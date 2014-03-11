Крим не зможе вийти зі складу Росії, якщо до нього увійде - експерт

Крим не зможе вийти зі складу Росії, якщо до нього увійде.

Про це пише в своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" адвокат, президент Адвокатської палати Москви Генрі Резник.

"Лунають тривожні голоси: чи не підштовхне самовизначення Криму окремі частини нашої країни до виходу з Російської Федерації - насамперед, звичайно, кавказькі республіки", - пише Резнік.

Втім, зазначає він, до Кримінального кодекса РФ введена нова стаття 280-1 «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації».

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"Тому якщо місцевий парламент будь-якого регіону прийме рішення вийти з російської державності та скличе референдум - тут-то всім народним обранцям світить до п'яти років позбавлення волі", - підсумовує він.

Російський адвокат підкреслює, що нова стаття Кримінального кодексу була прийнята прямо перед Новим роком 28 грудня 2013 року - "київський майдан у той час вже щосили вирував".

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 березня Верховна Рада Криму прийняла рішення про приєднання Криму до Росії в якості суб'єкта Російської Федерації.