У мережі з'явились відео пересування військової техніки РФ біля східних кордонів України

Раніше в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх повідомив, що Збройні сили Росії розгорнули біля східних кордонів України угрупування військ чисельністю 220 тисяч осіб, а також 1800 танків, понад 400 вертольотів та ін., що в кілька разів перевищує ресурси української армії.