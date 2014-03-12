У мережі з'явились відео пересування військової техніки РФ біля східних кордонів України

12:58, 12 березня 2014
Політика
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Росія продовжує концентрувати війська й озброєння на кордонах з Україною.

Російський БТР

Раніше в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх повідомив, що Збройні сили Росії розгорнули біля східних кордонів України угрупування військ чисельністю 220 тисяч осіб, а також 1800 танків, понад 400 вертольотів та ін., що в кілька разів перевищує ресурси української армії.

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