Фюле назвав дії РФ серйозною загрозою стабільності кордонів у Європі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле під час виступу у Європейському парламенті у Страсбурзі під час дебатів на тему: "Вторгнення Росії в Україну".

«Референдум у Криму суперечить міжнародним нормам у тому, що стосується державного суверенітету України. Це становить велику загрозу стабільності кордонів у Європі», - сказав Фюле.

Також єврокомісар обурився російським законом, який дозволяє анексувати чужі території.

"Це стосується не тільки Криму, це серйозний виклик Гельсінській угоді, який ми бачили дотепер. І саме тому те, що відбувається в Криму, відбувається набагато ближче до нас, ніж багато хто з нас готовий прийняти", - підкреслив Штефан Фюле.

Також Фюле засудив формулювання питань, винесених на референдум у Криму.

"Європейський Союз засуджує обставини, у яких проводиться референдум, і формулювання питань на ньому. Ми вважаємо його незаконним, нелегітимним, а його результат - недійсним", - додав комісар ЄС.

Читайте такожРеферендум 16 березня в Криму є незаконним, Росія має припинити спроби анексувати Крим - Баррозу

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму 6 березня ухвалив рішення про приєднання автономії до Росії та виніс на референдум 16 березня два альтернативних питання: Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

У ЦВК заявляють, що юридичної бази для проведення референдуму в Криму немає. ЦВК доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Державного реєстру виборців органам Державного реєстру виборців, утвореним у Криму та Севастополі.