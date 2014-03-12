Влада в Криму вирішила проводити референдум в обхід баз данних Мін’юсту
Кримська влада поведе призначений на 16 березня референдум про статус Криму, незважаючи на блокування Міністерством юстиції України своїх баз даних на території автономії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем'єр Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв.
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«Мін’юст повністю заблокував базу, ми не можемо проводити купівлю-продаж нерухомості, акції реєстрації шлюбів тощо, але ключова мета блокади - бази даних з реєстру виборців», - сказав чиновник.
Разом з тим він заявив, що у Криму є база даних виборців, яка була підготовлена до виборів депутатів Верховної Ради України в 2012 році. І саме вона використовуватиметься для референдуму.
«Кожен зможе вільно проголосувати», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня вирішив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?
Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.
6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.