Влада в Криму вирішила проводити референдум в обхід баз данних Мін’юсту

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем'єр Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв.

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«Мін’юст повністю заблокував базу, ми не можемо проводити купівлю-продаж нерухомості, акції реєстрації шлюбів тощо, але ключова мета блокади - бази даних з реєстру виборців», - сказав чиновник.

Разом з тим він заявив, що у Криму є база даних виборців, яка була підготовлена до виборів депутатів Верховної Ради України в 2012 році. І саме вона використовуватиметься для референдуму.

«Кожен зможе вільно проголосувати», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, парламент автономії 6 березня вирішив приєднати Крим до РФ і виніс на референдум 16 березня два питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

6 березня Центральна виборча комісія доручила Службі розпорядника Державного реєстру виборців тимчасово заблокувати доступ до бази даних Держреєстру виборців органам реєстру, утвореним у Криму.