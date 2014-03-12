Кабмін відновлює роботу урядових комітетів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Рішенням Кабінету міністрів упроваджується робота урядових комітетів, які покликані підвищити якість професійної та експертної підготовки документів, що розглядаються Кабміном», - сказав Семерак.

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При цьому він не уточнив, які саме комітети будуть створені й хто до них увійде. «Поки ми таких комітетів не створили, але на наступному засіданні ми ухвалимо таке рішення», - сказав міністр.

Робота урядових комітетів, кураторами яких були члени Кабінету міністрів – переважно віце-прем'єр-міністри, здійснювалася до 2010 року. В 2010 році вони були остаточно ліквідовані урядом Миколи Азарова.