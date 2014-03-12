Кабмін відновлює роботу урядових комітетів
Кабінет міністрів України має намір відновити перервану попереднім урядом практику проведення засідань урядових комітетів, відповідальність яких зводитиметься до попередньої підготовки якісних рішень уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.
«Рішенням Кабінету міністрів упроваджується робота урядових комітетів, які покликані підвищити якість професійної та експертної підготовки документів, що розглядаються Кабміном», - сказав Семерак.
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При цьому він не уточнив, які саме комітети будуть створені й хто до них увійде. «Поки ми таких комітетів не створили, але на наступному засіданні ми ухвалимо таке рішення», - сказав міністр.
Робота урядових комітетів, кураторами яких були члени Кабінету міністрів – переважно віце-прем'єр-міністри, здійснювалася до 2010 року. В 2010 році вони були остаточно ліквідовані урядом Миколи Азарова.