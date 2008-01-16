НУ-НС знову конфліктує з БЮТ щодо крісел?

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КОСТЕНКО не виключає заміни раніше названих кандидатур на посади голів Фонду державного майна, Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення та віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Ю.КОСТЕНКА, ці кандидатури не були узгоджені з фракцією НУ-НС.

Ю.КОСТЕНКО повідомив, що сьогодні на засіданні політради блоку НУ-НС ці кандидатури тільки будуть обговорюватися, а у п’ятницю фракція НУ-НС визначатиметься щодо них на своєму засіданні.

На запитання журналістів, чи можуть бути замінені якісь із раніше названих кандидатур, Ю.КОСТЕНКО відповів ствердно.

Як повідомляв УНІАН 14 січня під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що від уряду до парламенту надійшов ряд кадрових пропозицій.

Після засідання Погоджувальної ради в інтерв’ю журналістам перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що на посаду голови ФДМУ пропонуватиметься кандидатура Андрія ПОРТНОВА, на посаду віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК - Віталія ГАЙДУКА, на посаду голови АМК - Давида ЖВАНІЇ та на посаду голови Держкомітету з питань телебачення і радіомовлення - Ігоря КУРУСА.

За словами О.ТУРЧИНОВА, ці кандидатури вже внесені на розгляд парламенту і погоджені прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО з коаліцією.