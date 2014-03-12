Лукашенко жартома пояснив, що потрібно зробити Україні для подолання кризи

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на засіданні Ради безпеки за попередніми підсумками першого етапу перевірки бойової готовності Збройних сил країни.

«Ви знаєте, мене останнім часом усе частіше (це від громадськості приховано), третирують уже, запитують: ось, ви, як людина, в якої коріння зарите між Черніговом і Києвом, що треба робити в Україні, щоб подолати ту кризу? Я жартома відповідаю: ви не напружуйтеся, просто потрібно працювати, а якщо ви не знаєте, що робити, довірте нам цю країну й до кінця року ми забезпечимо там і стабільність, і єдність народу, і цілісність держави. Це я так жартома відповідаю», - цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

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«У сухому залишку – треба просто працювати, треба менше бігати по «закордону», а займатися власною країною й благополуччям власного народу. Як це робити, якщо треба, підкажемо й допоможемо», - додав Президент Білорусі.

За його словами, ситуація в Україні турбує керівництво й народ Білорусі.

«Дуже багато зараз у засобах масової інформації приділяється цьому уваги, починаючи від характеристики самої ситуації до якоїсь спроби розворушити Лукашенка: чому він, бачте, мовчить, і ми не визначаємося стосовно подій, перш за все, які відбуваються в Україні? Треба сказати, той, хто уважно стежить за політикою і ситуацією, цього не скаже, тому що на самому початку ми однозначно заявили про свою позицію. І ця позиція консолідована, це єдина позиція. Більш того, міністру закордонних справ було доручено донести нашу позицію до світової спільноти й керівництва інших держав, що й було зроблено. Така позиція залишається на сьогодні незмінною», - зазначив Лукашенко.

Він назвав українців братами білорусів.

«Це наша країна, це наші люди, це наші брати. І я прямо скажу, що того, що зараз робиться в Україні і з народом України, народ України не заслуговує. Це героїчний народ, це народ, який переважною своєю більшістю бився проти фашизму, ми були разом в останній війні, і ми в цій війні перемогли. Тому позиція через нашу історичну пам'ять, нашу історію однозначна», - додав Лукашенко.

Він зазначив, що в торговельно-економічній співпраці Білорусь і Україна досягали рівня товарообороту майже в 7 млрд доларів.

«Це говорить про щонайтісніші економічні відносини між Білоруссю та Україною», - заявив Лукашенко.

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Президент також підкреслив, що Білорусь не перериває ніяких зв'язків із Україною.

«В Україні є політики, які взялися вирішувати проблеми українського народу. Ми в жодному випадку їм не заважаємо. Більш того, ми не переривали ніяких зв'язків із Україною, перш за все, економічних. Ми завжди йшли назустріч побажанням українського бізнесу й досі це робимо. І прем'єр-міністру давно доручено контролювати цей процес. Він знає, що робити, і жоден бізнесмен, жоден підприємець, жоден керівник, який займається зовнішньою економікою, не скаже, що Білорусь займала якусь непристойну позицію стосовно України. Ми поставляли й поставляємо туди енергоресурси, стільки, скільки потрібно для України, продукти харчування, інші речі. Словом, ми відкриті для того, щоб підтримувати український народ у цю скрутну хвилину, зокрема у гуманітарній складовій», - підкреслив Лукашенко.