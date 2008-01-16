У Тимошенко кажуть, що Семенюк залишає крісло добровільно (оновлена)

Кабінет міністрів України пропонує звільнити Валентину СЕМЕНЮК із посади голови Фонду державного майна у зв`язку з її заявою.

Проект постанови Кабміну про звільнення зареєстровано 14 січня на сайті Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, В.СЕМЕНЮК було призначено головою ФДМУ відповідно до указу Президента України N635/2005 від 13 квітня 2005 року.

Кабмін пропонує призначити на посаду голови Фонду держмайна представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА.