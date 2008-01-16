У Тимошенко кажуть, що Семенюк залишає крісло добровільно (оновлена)
16:23, 16 січня 2008Політика
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Кабмін послався на заяву
Кабінет міністрів України пропонує звільнити Валентину СЕМЕНЮК із посади голови Фонду державного майна у зв`язку з її заявою.
Проект постанови Кабміну про звільнення зареєстровано 14 січня на сайті Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, В.СЕМЕНЮК було призначено головою ФДМУ відповідно до указу Президента України N635/2005 від 13 квітня 2005 року.
Кабмін пропонує призначити на посаду голови Фонду держмайна представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА.
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