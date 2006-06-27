Частину українських журналістів визнали правильними

Незалежна медіа-профспілка України стала повноправним членом Міжнародної федерації журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, 28 травня виконавчий комітет МФЖ одноголосно підтримав вступ Медіа-профспілки до лав цієї організації, а в понеділок, 26 червня, НМПУ отримала всі підтверджуючі документи. Таким чином, Міжнародна федерація журналістів визнала українську медіа-профспілку як організацію, що відповідає всім критеріям журналістських профспілок.

Членство в МФЖ дає можливість захищати інтереси українських журналістів на європейському і міжнародному рівнях, а також посилює можливості для розв’язання проблем всередині країни.

„Участь в роботі такої потужної організації дає нам важелі впливу на реформування ЗМІ, яке відбувається в Україні, - зазначив голова медіа-профспілки С.ГУЗЬ. - Ми доклали дуже багато зусиль, щоб отримати статус повноправних членів міжнародного об’єднання журналістів”.

Рішення про вступ до Міжнародної федерації журналістів одноголосно схвалили делегати позачергового з’їзду медіа-профспілки торік. НМПУ є першою журналістською організацією в Україні, повноцінно представленою в МФЖ. Раніше асоційоване членство в Міжнародній федерації мала лише Національна спілка журналістів України.

„Медіа-профспілка виступить з новими ініціативами наступного року на Конгресі Міжнародної федерації журналістів в Москві, - розповів С.ГУЗЬ. - Для цього розпочато переговори з журналістськими профспілками колишніх соціалістичних країн щодо спільного плану дій. Цей план має підтримати якісне реформування ЗМІ, посилити захист робочих місць і трудових прав журналістів, сприяти захисту свободи слова від тиску комерційної цензури”.

Прес-служба НМПУ нагадує, що вперше бажання приєднатися до МФЖ висловили журналісти Київської незалежної медіа-профспілки ще в 2003 році. Тоді ж на конференцію Незалежних медіа-профспілок України вперше приїхав генеральний секретар МФЖ Айден ВАЙТ. Згодом Міжнародна федерація журналістів активно допомагала в розбудові журналістських профспілок в Україні. Представники МФЖ брали участь в різних кампаніях медіа-профспілки, а восени 2004 року, під час президентських виборів, в Україні перебувала спеціальна місія федерації.

На сьогодні Міжнародна федерація об’єднує близько 500 тис. журналістів із понад 100 країн світу.