ГПУ доручила затримати Клюєва та Аксьонова

Відповідаючи на питання про місцезнаходження Клюєва, в.о. генпрокурора України Олег Махніцький сказав: "Прокуратурою проведені всі необхідні процесуально-слідчі дії і дано доручення відповідним спецпідрозділам по встановленню місцезнаходження та затриманню осіб, оголошених у розшук".

Про це повідомляє кореспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Коментуючи інформацію про те, що Клюєв перебуває в Києві, Махніцький зазначив, що це компетенція СБУ і МВС, оскільки прокуратура не займається розшуком. Відповідаючи на питання про дії по затриманню Аксьонова, Махніцький також підкреслив, що прокуратура зробила свою частину роботи і дала відповідні доручення профільним спецпідрозділам.

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Нагадаємо, 28 лютого ГПУ оприлюднила список осіб, яких потрібно негайно затримати. Серед них - колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв.