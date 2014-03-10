Відтепер порядність ГПУ відстежуватимуть громадські фахівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, розробляється низка заходів, спрямованих на ствердження законності, активізацію протидії корупції та налагодження партнерських взаємин із громадянським суспільством.

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«Відновлення довіри та авторитету до вітчизняної правої системи, насамперед до органів прокуратури, є вкрай актуальною вимогою сьогодення. Це пов’язано із чітким усвідомленням з боку нового керівництва Генпрокуратури нагальної необхідності бути максимально наближеними до громадян. Працівники органів прокуратури мають стати взірцем, прикладом неухильного додержання закону», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Генпрокуратура ухвалила рішення про створення при відомстві Консультативної групи громадських фахівців. Громадськість отримає змогу надавати матеріали керівництву ГПУ для відповідного реагування.

«Нині в Україні активно триває процес формування нової влади, а разом з цим розпочинається люстрація – очищення від тих правоохоронців або державних службовців, які заплямували корупційними вчинками свою честь і гідність. Останнім часом окремі громадські діячі висловлюють занепокоєння можливим поверненням до корупційних схем призначень на посади в органи державної влади, правоохоронні структури та органи прокуратури. Наголошуємо, що ганебній практиці режиму Януковича – продавати та купувати посади в органах влади за хабарі – буде покладено край. Основними критеріями для відбору претендентів на державні посади нині є професіоналізм та порядність. Ми відкриті для громадськості та готові активно співпрацювати з усіма представниками громадянського суспільства щодо викриття корупційних та інших злочинів. Першим кроком у цьому напрямку є залучення до цього процесу журналіста «Української правди» та громадського активіста Сергія Лещенка», - зазначають у Генпрокуратурі.

Окремо у ГПУ наголосили, що керівництво Генеральної прокуратури поставило низку жорстких завдань перед регіональними прокурорами з посилення роботи щодо звернень та прийому громадян, а також нагадали, що «кожен посадовець мусить перебувати під пильним контролем своїх колег та громадськості».

Генпрокуратура закликає громадян, які матимуть інформацію про корупційні дії працівників органів прокуратури, звертатися за номерами телефонів довіри: (044) 200-79-87, (032) 235-44-69. Всю надану інформацію перевірить служба внутрішньої безпеки ГПУ, а Незаконним діям таких працівників буде дано належну правову оцінку, а в разі потреби – застосовано належних заходів реагування.