Єхануров отримав на горіхи від Ющенка за багаторічну перспективу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не перейде на контрактну армію ще багато років, якщо рухатиметься такими темпами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, вступаючи на нараді у Міністерстві оборони України.

В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що робиться в цій сфері: «Якщо перехід на контракт буде відбуватись такими темпами, як в останні роки, Україна не перейде на контрактну основу ще багато-багато років».

Президент висловив здивування, чому сьогодні кожний десятий контрактник змушений йти з армії через те, що скорочується частина, до якої він прийшов на службу. Невже не було зрозуміло, що ця частина планується до скорочення, коли людину брали на роботу, запитав глава держави.

Він також гостро розкритикував те, що кожний восьмий контрактник звільняється через недотримання контракту, а кожний п’ятнадцятий – за станом здоров’я.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що це системна проблема, яку необхідно вирішувати якнайшвидше.

«Я б не хотів, щоб через рік, чи через три (коли відбудеться перехід на контрактну армію – УНІАН), такі проблеми залишились», - сказав він.