У НУ-НС кажуть, що депутатські пільги на подив архаїчні

«Серед депутатських пільг, що існують сьогодні, є настільки архаїчні, що навіть подив бере. Вони не витримують ніякої критики, бо по суті своїй аморальні. Йдеться, наприклад, про безкоштовний відпочинок в санаторіях, про численні компенсації – «за важку роботу» та інші. Невимовно ганебне явище – «депутатські» безкоштовні квартири у Києві чи, як альтернатива, грошова компенсація за недоотримане житло народному обранцю. Це все ніяким чином не сприяє ефективності роботи народних депутатів – отже, «пільги заради пільг» мають бути скасовані», - заявив у ексклюзивному коментарі офіційному сайту блоку НУ-НС народний депутат Владислав Каськів.

На думку політика, на відміну від невмотивованих преференцій, депутати можуть претендувати хіба що на забезпечення умов належного виконання службових обов`язків. «Не можна скасовувати інститут помічників народних депутатів – це не є пільгою. Також депутат повинен мати змогу переміщуватися по країні у робочих справах. Якщо десь сталася аварія, або якийсь кричущий факт на кшталт рейдерського захоплення підприємства, і надійшло звернення про необхідність присутності депутата на місці подій та застосування ним своїх повноважень, - держава повинна забезпечити таку присутність. Але це – нюанси, які не мають серйозного публічного значення», - наголосив Каськів.

«Хочу особливо підкреслити, що питання пільг стосується не лише депутатів, але й багатьох інших державних службовців. Проте, починати треба із себе», - акцентував політик.