У НУ-НС кажуть, що депутатські пільги на подив архаїчні
Не витримують ніякої критики...
|Владислав Каськів
На думку політика, на відміну від невмотивованих преференцій, депутати можуть претендувати хіба що на забезпечення умов належного виконання службових обов`язків. «Не можна скасовувати інститут помічників народних депутатів – це не є пільгою. Також депутат повинен мати змогу переміщуватися по країні у робочих справах. Якщо десь сталася аварія, або якийсь кричущий факт на кшталт рейдерського захоплення підприємства, і надійшло звернення про необхідність присутності депутата на місці подій та застосування ним своїх повноважень, - держава повинна забезпечити таку присутність. Але це – нюанси, які не мають серйозного публічного значення», - наголосив Каськів.
«Хочу особливо підкреслити, що питання пільг стосується не лише депутатів, але й багатьох інших державних службовців. Проте, починати треба із себе», - акцентував політик.