Затримані четверо організаторів масової бійки в Донецьку - Аваков

08:31, 14 березня 2014
Політика
0 0

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання перших чотирьох організаторів кривавої бійні в Донецьку, в результаті якої, за повідомленнями ЗМІ, загинуло троє осіб. 

Новости Донбасса

"Вночі виявлені та затримані перші четверо з організаторів і призвідників масової бійкипісля мітингів у Донецьку, призвела до жертв. Тривають слідчі дії. Виходячи з перших матеріалів нічного розслідування, ці затримання - лише початок. Ліберальна риторика впливу на бандитів з ножами нами застосовуватися не буде - жорстке персональне реагування", - написав Аваков у Facebоok. 

Нагадаємо, проросійські активісти влаштували криваву бійню на мирному мітингу за єдність України.

© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса
© Новости Донбасса

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter