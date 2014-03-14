Затримані четверо організаторів масової бійки в Донецьку - Аваков
08:31, 14 березня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання перших чотирьох організаторів кривавої бійні в Донецьку, в результаті якої, за повідомленнями ЗМІ, загинуло троє осіб.
Затримані четверо організаторів масової бійки в Донецьку - Аваков
"Вночі виявлені та затримані перші четверо з організаторів і призвідників масової бійкипісля мітингів у Донецьку, призвела до жертв. Тривають слідчі дії. Виходячи з перших матеріалів нічного розслідування, ці затримання - лише початок. Ліберальна риторика впливу на бандитів з ножами нами застосовуватися не буде - жорстке персональне реагування", - написав Аваков у Facebоok.
Нагадаємо, проросійські активісти влаштували криваву бійню на мирному мітингу за єдність України.
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