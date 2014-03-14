У Донецьку збирають масовий АнтиМайдан, щоб відвернути увагу від референдуму в Криму
У соцмережі ВКонтакте з'явився відкритий лист жителів Донбасу з закликами до мешканців східних областей зібрати 15 березня 50000 тисяч осіб на Антимайдани, щоб дати можливість Криму провести референдум.
"Збираємо людей, Донецьк, Шахтарськ, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Маріуполь, всі довколишні, не по мережах, тільки реал, друзі, знайомі, родичі, через соц мережі зв'язуємося з обласними центрами Луганськ, Харків, вони так само збирають у себе, дата 15.03.14 в Донецьку на площі Леніна, стягувати людей можна з 13.03, можна брати з собою намети, консерви на 3 дні, збір на Леніна, місцеві допомагають з їжею. Потрібно зібрати не менше 50000 чол. Працюємо за майданом, захоплення, барикади, губернаторів у відставку. Подаруємо Криму 16 число, відтягнем силовиків на себе, Не менше 50000, інакше знову буде прогулянка з прапорами!", - йдеться в повідомленні в спільноті НОД в Україні.
У спільноті 56 тисяч учасників.
В іншій спільноті- Народне ополчення Донбасу (Павло Губарєв) також закликають жителів регіону зібратися на мітинги проти євроінтеграції та "бандерівської фашистської нечисті", яка окупувала Київ.
"Жителі Донбасу! Завтра і післязавтра - 15 і 16 березня - ми повинні з вами знову заявити про це! Ми повинні знову зібратися разом на площі Леніна о 12:00 і показати свою єдність волі і духу! Ми не повинні уподібнюватися нацистським виродкам і влаштовувати погроми і побої. Ми не хочемо, щоб наше красиве місто перетворилося на руїни, так як це сталося з центром Києва. Ми любимо наше місто! Ми любимо наш Донбас! Ми - росіяни! Ми - велика культура наших предків, які захищали нашу Батьківщину від усіляких закордонних супостатів. Тепер ми повинні дати відсіч «євроінтеграторам» і показати їм нашу численність і згуртованість, від якої у них будуть трястися коліна!
Друзі і соратники! 15-16 березня - особливо важливі для нас дні. Крим поставить жирну крапку у відносинах з бандерівцями, ставши плацдармом і нашого звільнення. Донбас має максимально підтримати Крим. Всі йдемо на площу Леніна в 12:00! Кличте всіх! Не повинно залишитися жодного байдужого! Всі на мітинг 15 і 16 березня!", - йдеться у зверненні.