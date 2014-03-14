У Донецьку збирають масовий АнтиМайдан, щоб відвернути увагу від референдуму в Криму

"Збираємо людей, Донецьк, Шахтарськ, Макіївка, Горлівка, Єнакієве, Маріуполь, всі довколишні, не по мережах, тільки реал, друзі, знайомі, родичі, через соц мережі зв'язуємося з обласними центрами Луганськ, Харків, вони так само збирають у себе, дата 15.03.14 в Донецьку на площі Леніна, стягувати людей можна з 13.03, можна брати з собою намети, консерви на 3 дні, збір на Леніна, місцеві допомагають з їжею. Потрібно зібрати не менше 50000 чол. Працюємо за майданом, захоплення, барикади, губернаторів у відставку. Подаруємо Криму 16 число, відтягнем силовиків на себе, Не менше 50000, інакше знову буде прогулянка з прапорами!", - йдеться в повідомленні в спільноті НОД в Україні.

У спільноті 56 тисяч учасників.

В іншій спільноті- Народне ополчення Донбасу (Павло Губарєв) також закликають жителів регіону зібратися на мітинги проти євроінтеграції та "бандерівської фашистської нечисті", яка окупувала Київ.

"Жителі Донбасу! Завтра і післязавтра - 15 і 16 березня - ми повинні з вами знову заявити про це! Ми повинні знову зібратися разом на площі Леніна о 12:00 і показати свою єдність волі і духу! Ми не повинні уподібнюватися нацистським виродкам і влаштовувати погроми і побої. Ми не хочемо, щоб наше красиве місто перетворилося на руїни, так як це сталося з центром Києва. Ми любимо наше місто! Ми любимо наш Донбас! Ми - росіяни! Ми - велика культура наших предків, які захищали нашу Батьківщину від усіляких закордонних супостатів. Тепер ми повинні дати відсіч «євроінтеграторам» і показати їм нашу численність і згуртованість, від якої у них будуть трястися коліна!

Друзі і соратники! 15-16 березня - особливо важливі для нас дні. Крим поставить жирну крапку у відносинах з бандерівцями, ставши плацдармом і нашого звільнення. Донбас має максимально підтримати Крим. Всі йдемо на площу Леніна в 12:00! Кличте всіх! Не повинно залишитися жодного байдужого! Всі на мітинг 15 і 16 березня!", - йдеться у зверненні.