Москва перекрутила історію з бійнею в Донецьку і вже готова "взяти людей під захист"

Про це йдеться в заяві МЗС Росії у зв'язку з трагічними подіями в Донецьку.

"13 березня у Донецьку сталися трагічні події, пролилася кров. На мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю та бітами, які напередодні почали з'їжджатися в місто з інших регіонів країни. В результаті зіткнень є велика кількість поранених, одна людина загинула", - йдеться в заяві.

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У російському МЗС підкреслили, що київська влада не контролює ситуацію в країні.

"Ми неодноразово заявляли, що ті, хто прийшли до влади в Києві мають роззброїти бойовиків, забезпечити безпеку населення і законне право людей на проведення мітингів. На жаль, як показують події на Україні, цього не відбувається, київська влада не контролює ситуацію в країні", - наголошують дипломати.

Також наголошується, що Росія "усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і співгромадян в Україні і залишає право взяти людей під захист".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Донецьку мітинг прихильників за єдину Україну", що проходив увечері на площі ім. Леніна, завершився нападом агресивно налаштованих проросійських активістів на своїх опонентів як мінімум одна людина загинула, близько 10 - постраждали.

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Самоорганізувавшись через соціальні мережі, люди прийшли до 18.00 на мирну акцію з плакатами, з державними прапорами України

Також на цю площу під прапором Росії підійшли проросійські активісти.

Міліція потрійним кордоном розділила учасників обох мітингів. Проросійські активісти вели себе дуже агресивно, постійно кидаючи своїх опонентів сирими курячими яйцями, димовими шашками, петардами і наповненими зеленкою гумовими виробами. Вони скандували «Росія!», «Беркут!», «Донбас - це Росія!» та ін.

По закінченні мітингу міліція, яка по периметру охороняла учасників акції за єдину Україну, утворила коридор для того, щоб мітингувальники залишили площу зі зворотного боку, ніж тієї, де перебували проросійські активісти.

Але все одно періодично проросійські мітингувальники нападали на опонентів і в різних місцях спалахували бійки. Міліція для забезпечення безпеки посадила учасників мітингу за єдину Україну - членів самооборони акції в свої 4 автобуси, щоб вивезти з майдану ім. Леніна, але їх оточили проросійські активісти. Деякі з них були озброєні кийками, газовими балончиками. Вони оточили автобуси, стали бити скло і розпорошувати газ, і з криками: «Беркут!», кидати петарди в салон. Правоохоронці оточили автобуси живим щитом, нікого не затримуючи. Також частина міліції імітувала відхід - їй вдалося повести за собою проросійських активістів, які пішли за ними.

Мітинг закінчився після 20.00. За даними медиків на 21.00 13 березня, в результаті зіткнень між учасниками двох мітингів на площі Леніна в Донецьку загинула одна людина, ще близько 10 осіб були доставлені в лікувально-профілактичні установи міста, але дані про кількість постраждалих уточнювалися.

Як стало відомо, загиблий - це активіст обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитро Чернявський.

Донецька обласна партійна організація ВО «Свобода» вимагає від голови Донецької ОДА Сергія Тарути оголосити траур за загиблим на мирному мітингу та звільнення начальників міліції.

Як заявив керівник Донецької облорганізації ВО «Свобода» Ігор Славгородський, «ми вимагаємо від голови обласної державної адміністрації: 1. Оголосити триденний траур в місті Донецьк та Донецькій області, 2. На час жалоби заборонити проведення будь-яких акцій у місті, 3. Провести службове розслідування і покарати винних міліціонерів, що своєю бездіяльністю призвели до трагедії, 4. Оголосити про відставку керівників обласної, донецької міської та Ворошиловської районної в р. Донецьк міліції».