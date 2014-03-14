У Раді хочуть денонсувати Угоду про створення СНД
19:57, 14 березня 2014Політика
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Відповідний законопроект був зареєстрований в українському парламенті.
Тарасюк пропонує відмовитися від ідеї СНД / Радіо Свобода
Народний депутат від «Батьківщини» Борис Тарасюк зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (№0074).
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Читайте такожНазарбаєв запропонував обговорити ситуацію в Україні в рамках СНД і Митного союзуУ той же час текст законопроекту на сайті поки немає.
Довідка. СНД - Співдружність Незалежних Держав - міждержавний союз, в який входить більшість колишніх республік СРСР. Україна є співзасновницею СНД разом з Росією і Білоруссю, однак Договір так і не був ратифікований в Україні.
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