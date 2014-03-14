У Раді хочуть денонсувати Угоду про створення СНД

Народний депутат від «Батьківщини» Борис Тарасюк зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (№0074).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Довідка. СНД - Співдружність Незалежних Держав - міждержавний союз, в який входить більшість колишніх республік СРСР. Україна є співзасновницею СНД разом з Росією і Білоруссю, однак Договір так і не був ратифікований в Україні.