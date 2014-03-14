ООН розгорне в Криму місію Управління Верховного комісара з прав людини

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з першим віце-прем’єр-міністром України Віталієм Яремою, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Головним завданням місії, за словами Шимоновича, буде встановлення фактів порушень прав людини на території Автономної Республіки Крим.

Він запевнив, що місія готова виступити гарантом того, що порушення прав людини в Україні не приховуватимуться.

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Водночас робота місії допоможе запобігти фактам спекуляції та побудови пропаганди, яка базується на неправдивій інформації щодо фактів порушень прав людини, підкреслив помічник Генсека ООН.

У свою чергу Ярема запевнив, що місія ООН може розраховувати на повну підтримку уряду України, пріоритетом діяльності якого є встановлення миру та спокою в країні.