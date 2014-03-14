Крим може стати курортом європейського рівня або новою Абхазією - ЗМІ

ТСН випустила відео з описом двох альтернатив, між якими зараз обирає Крим.

Крим обирає свій майбутній шлях розвитку. З одного боку, півострів може стати спірною територією, подібною до Абхазії, Південної Осетії, Нагорного Карабаху. З іншого - разом з усією Україною продовжити євроінтеграційний курс і стати курортом світового рівня.

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