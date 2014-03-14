Тенюх: В Криму вже майже 22 тисячі російських військових
22:08, 14 березня 2014Політика
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У Криму на сьогодні перебувають майже 22 тисячі російських військовослужбовців і цієї кількості військових вистачить для наступальної операції за межі Криму, заявляє виконувач обов`язків міністра оборони України Ігор Тенюх.
ІВ Криму вже майже 22 тисячі російських військових
”За сьогоднішню ніч, за сьогоднішній день була передислокована ще додаткова чисельність військових Росії. І зараз загальна чисельність військових у Криму досягла 22 тисяч людей”, - сказав Тенюх в ефірі програми ”Шустер-Live” на Першому національному, повідомляє BBC Україна
Він наголосив, що такі сили можуть бути застосовані для проведення наступальної операції на решту території України.
Водночас Тенюх висловив упевненість, що Збройні сили України зможуть дати відсіч іноземним військам і захистити територію України.
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