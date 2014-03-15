Російські військові визнали, що почнуть діяти після референдуму

У разі відкритої стрілянини окупанти готуються ховати мирне населення в підвалах.

ТСН вдалося розговорити російських військових.

Розговорити окупантів практично неможливо, доводиться маскуватися під "місцевих". Крім того, вони оглядають всіх, хто наближається до воріт захопленої ними частини морської піхоти.

Водночас, росіяни обіцяють зі своїм пришестям райське життя всім кримчанам.

"Повірте, як тільки це стане частиною Росії, тут стільки туристів буде, ви втомитесь від них відбиватися", - говорять загарбники.

Озброєні "зелені чоловічки" підтверджують, що вони росіяни і впевнені, що в Україні перебувають законно. Більшість із них контрактники з оформленими відрядженням.

Також вони кажуть, що приїхали до України цілком свідомо.

Своє перебування пояснюють тим, щоб захистити референдум 16 березня, щоб його ніхто не зірвав: "ніякі бандити, щоб не було ніяких терактів".

Крім того, росіяни розкривають військову таємницю і кажуть, що діяти по-справжньому почнуть 17 березня. Саме тоді, після незаконного референдуму, заблоковані українські військові частини вважатимуть за незаконні бандитські формування і, відповідно, росіяни підуть на штурм.

Мирне населення обіцяють не чіпати: "Мирних жителів стріляти не будемо. Мирних намагатимемось ховати у будинках чи підвалах".

Російські загарбники розповідають, що операцію зі взяття Криму планують завершити впродовж місяця.

Також вони попереджають, що у цей час на східному кордоні Україні теж щось відбуватиметься, оскільки там теж їхні війська.