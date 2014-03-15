Парубій відмовився від депутатського мандату

21:50, 15 березня 2014
Політика
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Голова Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій написав заяву про складання депутатського мандату.

парубий

"Написав заяву про складання мандату. Вклався у відведені Конституцією 20 днів. Зараз увесь час буду приділяти РНБО", - повідомив він у Twitter.

Нагадаємо, Парубій був призначений головою РНБО 27 лютого.

заява парубы

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