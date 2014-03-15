Парубій відмовився від депутатського мандату

Голова Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій написав заяву про складання депутатського мандату.

"Написав заяву про складання мандату. Вклався у відведені Конституцією 20 днів. Зараз увесь час буду приділяти РНБО", - повідомив він у Twitter. Нагадаємо, Парубій був призначений головою РНБО 27 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter