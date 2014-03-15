Парубій відмовився від депутатського мандату
21:50, 15 березня 2014Політика
0 0
Голова Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій написав заяву про складання депутатського мандату.
Парубій відмовився від депутатського мандату
"Написав заяву про складання мандату. Вклався у відведені Конституцією 20 днів. Зараз увесь час буду приділяти РНБО", - повідомив він у Twitter.
Нагадаємо, Парубій був призначений головою РНБО 27 лютого.
Заява Парубія
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter