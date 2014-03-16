ЗМІ: Країни G7 вже готуються провести наступний саміт без Росії

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на німецьке видання Spiegel-Online.

За інформацією видання, для проведення наступної планової зустрічі глав держав і урядів країн "Великої сімки" шукають інше місце замість Сочі, де мало відбутися засідання.

Видання припускає, що відмова проводити саміт у червні у Сочі, свідчить, що Росія може втратити статус членаG-8. Також повідомляється, що наразі перевіряється можливість проведення запланованих на квітень німецько-російських урядових консультацій.

Читайте такожПутін про відмову лідерів G7 приїхати в Сочі: "Якщо вони не хочуть приїжджати, ну не треба" Spiegel-Online з посиланням на джерела в уряді ФРН зазначає, що альтернативне місце зустрічі у червні запропонував британський уряд. У інших учасників G7 заперечень щодо Лондона не виникло.

Якщо ж президент Росії Володимир Путін не змінить свою позицію щодо Криму, Берлін відмовиться також і від проведення запланованих на квітень німецько-російських урядових консультацій у Лейпцигу, йдеться у повідомленні Spiegel-Online.

У крайньому випадку може йтися про "невеликий холодний формат. За таких обставин ніщо інше немає сенсу", - заявили в німецькому уряді.