Сьогодні о 14.00 збереться Кабмін

Після засідання уряду запланований брифінг.

Сьогодні, 16 березня, о 14:00 під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду. Читайте такожКабмін обіцяє підготувати "реалістичний" бюджет за два тижні Про це повідомляє Урядовий портал. Після засідання Кабміну запланований брифінг.

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