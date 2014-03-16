В Армянську окупанти обстріляли автомобілі з українськими прапорами

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах Криму.

За словами співрозмовника агентства, інцидент стався вчора. На момент обстрілу автомобілі були без пасажирів. "За свідченнями очевидців, ті, хто стріляли, прибули в Армянськ на двох автомобілях з севастопольськими номерами", - сказав джерело.

Він повідомив, що інцидент викликав "серйозне обурення з боку самопроголошеного прем'єра Криму Сергія Аксьонова, який наказав кримській міліції в найкоротші терміни знайти нападників, не зраджуючи справу розголосу, і оголосив нагороду за їх затримання в розмірі 50 тис. грн".

У правоохоронних органах Криму не виключають, що в розстрілі може бути замішана озброєна група, яка сьогодні вранці загрожувала розстрілом журналістам телекомпанії АТР на виході з виборчої дільниці у Сімферополі.