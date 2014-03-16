США не визнають результати кримського «референдуму»

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому, поширеній Радою нацбезпеки США в твіттері.

”Ми відкидаємо "референдум", який відбувся сьогодні в Кримському регіоні України. Цей референдум суперечить Конституції України, і міжнародне співтовариство не визнаватиме результати опитування, яке відбулося під загрозою насильства і залякування, а також за умов російського військового втручання, яке порушує міжнародне право”, - цитує представника Білого дому «Українська правда».

За словами речника, "жодні рішення про майбутнє України не повинні ухвалюватися без участі українського уряду".

"Більш того, це голосування не мало потреби. Український уряд ясно дав зрозуміти про свою готовність обговорити розширення автономії Криму. Президентські вибори, заплановані на 25 травня, дають законні можливості для всіх українців, щоб їхні голоси про майбутнє своєї країни були почуті", - додав представник Білого дому.

"Крім того, Україна, США, ЄС, ОБСЄ, ООН та інші закликали Росію дозволити міжнародним спостерігачам бути присутнім на території Кримського півострову з метою переконатися, що права етнічних росіян в Україні залишаються в силі", - пояснив представник Білого дому.

За словами речника Білого дому, Росія відкинула ці заклики, а замість цього "посилила свою військову інтервенцію до Криму та почала загрозливі військові навчання на східному кордоні України".

"Дії Росії є небезпечними і дестабілізуючими", - ідеться в заяві представника Білого дому.

Він зазначив, що "військове вторгнення і порушення міжнародного права" спричинить збільшення втрат для Росії.

"У цьому столітті, ми давно залишили в минулому часи, коли міжнародне співтовариство буде стояти мовчки осторонь, коли одна країна насильно захоплює територію іншої", - також сказав представник Білого дому.