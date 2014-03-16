Аксьонов на мітингу в Сімферополі заявив, що "Крим йде додому, в Росію"

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили в неділю ввечері зі сцени в центрі Сімферополя, де зібралися тисячі мешканців регіону.

«Ми зробили це. Ми перемогли. Ми, кримчани, за два тижні перевернули весь світ догори дригом і сказали, що ми повернемось додому, в Росію», - сказав Константинов.

«Ми йдемо додому, Крим в Росії! Ура!... Ми зробили це з вами разом, завдяки вам, завдяки підтримці Росії, її народу, її президента. Цю нашу перемогу ніхто не забере. Ми з вами йдемо в Росію», - сказав Аксьонов.

Після чого заграв гімн Росії. Потім небо осяяв феєрверк.

Як повідомляв УНІАН, парламент Криму виніс на референдум два альтернативних питання: 1) Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

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Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося в 8 вечора.

Згідно з даними республіканської комісії по проведенню референдуму, 82,71% виборців, або 1 млн 524 тис. 563 особи проголосували на кримському півострові на референдумі про статус Криму.

Згідно обробці 50% бюлетенів, 95,5% взяли участь в кримському "референдум" висловилися за приєднання до Російської федерації , 3,5% - за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. 1% бюлетенів визнано недійсним.

За українським законодавством референдум може бути тільки всеукраїнським. Українська влада назвала нелегітимним проведення референдуму в Криму і заявила, що не визнає його результати.

Також згідно з заявами президент Європейської Ради Германа ван Ромпея і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, що референдум в Криму є незаконним, нелегітимним, і його результат не буде визнаний Європейським Союзом. Не визнають результатів кримського референдуму і США.

Голова Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що аномально висока явка кримчан на так званому кримському референдумі є результатом того , що в списки для голосування безпосередньо на виборчих дільницях заносять всіх бажаючих громадян Росії, а також людей, які голосують на кількох ділянках одночасно.