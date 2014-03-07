У Криму опубліковано бюлетень для проведення незаконного референдуму

Верховна Рада Криму опублікувала бланк бюлетеня для голосування на всекримському референдумі, який відбудеться 16 березня.

Бланк розміщено на сайті кримського парламенту.

У "Бюлетені для голосування на загальнокримському референдумі 16 березня 2014 року" всього лише 2 питання трьома мовами: російською, українською та кримськотатарською.

1. Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?

2. Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Бюлетені, в яких залишаться непозначеними або позначеними обидва варіанти відповіді, вважатимуться недійсними.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр юстиції України вважає кримський референдум, призначений на 16 березня, нелегітимним.

У свою чергу, Олексадр Турчинов зазначив, що влада Криму нелегітимна і приймає рішення «під дулами кулеметів».