Рада ухвалила закон про часткову мобілізацію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 275 народних депутатів із 308 зареєстрованих у сесійній залі.

Від фракції Партії регіонів «за» проголосували 16 народних депутатів, від "Батьківащини" - 79, від "УДАРу" - 35, від групи "Економічний розвиток" - 35, від групи "Суверенна європеська Україна" - 32, від фракції "Совобда" - 34, від фракції КПУ - 0, позафракційні - 44.

Законом передбачено затвердити указ в.о. Президента Олександра Турчинова від 17 березня № 303 "Про часткову мобілізацію". Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

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В указі зазначається, що суспільно-політична ситуація на Кримському півострові загострилася, мають місце неприхована агресія, захоплення російською стороною частини території Криму та міста Севастополя. Незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил РФ захоплюються та блокуються будівлі органів державної влади, органів влади в Криму, аеропорти, суходільні та морські транспортні комунікації, органи військового управління, військові частини та установи Збройних сил України, що дислоковані на півострові.

У зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням РФ у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Криму та місті Севастополі та відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України постановляється оголосити та провести часткову мобілізацію.

Мобілізацію передбачається провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Мобілізацію на території Криму та Севастополя планується здійснити з числа громадян, які в добровільному порядку висловили бажання бути призваними на військову службу, у тому числі шляхом прибуття до військових комісаріатів, військових частин.

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Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності указом.

Голові Служби безпеки України, начальнику Управління державної охорони України, голові Служби зовнішньої розвідки України, вищому командуванню Національної гвардії України, керівникам центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування України, Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, належить перевести підпорядковані військові формування України, Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на організацію та штати воєнного часу.

Призов військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, Національної гвардії передбачено здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування належить організувати та забезпечити в установленому порядку:

своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг ЗСУ, Національній гвардії, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

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Кабінету міністрів України доручено забезпечити фінансування та вжити у межах повноважень інших заходів, пов'язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

Указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Крім того, відповідаючи на запитання депутатів, секретар РНБО Андрій Парубій заявив, що передбачена мобілізація 20 тис. осіб до лав ЗСУ та ще 20 тис. - до Національної гвардії.

Щодо 45-денного терміну мобілізації Парубій зауважив, що на практиці це буде здійснено у більш стислі терміни.