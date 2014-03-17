До ЗСУ та Національної гвардії хочуть мобілізувати 20 тисяч осіб - Тягнибок

Законопроектом “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію” передбачена мобілізація 20 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сказав, коментуючи журналістам заплановане на сьогодні голосування у Верховній Раді.

Тягнибок пояснив, що йдеться про мобілізацію до лав Збройних сил і до Національної гвардії.

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“Ми бачимо сьогодні дуже позитивний настрій в українському суспільстві в частині бажання українців захищати свою землю”, - сказав він.

На його переконання, за останні дні вдалося дещо “вирівняти баланс сил”, і сьогодні вже можна не так перейматися щодо стану обороноздатності України.

За словами Тягнибока, передбачається мобілізувати 20 тис. військовозобов'язаних.

Крім того, він додав, що йтиметься про виділення необхідного фінансування для діяльності Міністерства оборони і ЗСУ, Військово-морських сил України і забезпечення діяльності Національної гвардії.