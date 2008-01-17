Мороз думає, що Ющенко хоче сісти на голову Тимошенко і навпаки

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що конкуренція між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО буде тільки посилюватися.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Столичные новости» №01 (487) від 15-22 січня 2008 року.

За словами лідера СПУ, В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО конкурують між собою, і це протягом вже декількох років створює політичну інтригу. «Один із них претендує на роль морального арбітра нації, інший – на лівоцентристську (соціал-демократичну) нішу. І в тому, і в іншому випадку їм заважають соціалісти, я зокрема», – сказав О.МОРОЗ.

Він вважає, що обидва політики авторитарні по своєму розумінню природи державної влади, але прикриваються при цьому демократичною, європейською риторикою. «Президент і прем`єр не заспокояться до тих пір, поки один не сяде на голову іншому. Схоже, у ТИМОШЕНКО «перспектива» трохи краща: вона спирається на створену нею ж політичну силу, що має всі ознаки секти. У ЮЩЕНКА подібної сили немає», – заявив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ також зазначив, що дострокові вибори мали подвійну мету – прибрати соціалістів і недобрати голосів для коаліції НУ-НС і БЮТ. «Тоді відкривалася можливість створення коаліції ПР + НУ-НС із розподілом інтересів між клановою основою згаданих політичних сил», – вважає він. При цьому О.МОРОЗ підкреслив, що в результаті програла не стільки СПУ, скільки «змовники й ЮЩЕНКО зокрема».