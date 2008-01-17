Огризко зустрівся з послами трійки ЄС

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО обговорив з послами Трійки ЄС в Україні питання запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до країн Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустріч В.ОГРИЗКА з послами Трійки ЄС в Україні - послом Європейської Комісії Ієном БОУГОМ, послом Французької Республіки Жаном-Полем ВЕЗІАНОМ та послом Республіки Словенія Пріможем ШЕЛІГО - відбулася в Києві 16 січня.

Зокрема, глава зовнішньополітичного відомства України поінформував послів Трійки ЄС в Україні про пріоритети України у співпраці з ЄС, в тому числі про мету розпочати в цьому році діалог про запровадження безвізового режиму поїздок українців до країн ЄС.

Також В.ОГРИЗКО привітав послів Трійки ЄС в Україні з початком 6-го раунду переговорів щодо нової Посиленої угоди між Україною і ЄС та виловив сподівання про завершення узгодження політичної частини зазначеної Угоди до кінця терміну головування Словенії в ЄС.

У свою чергу посол Республіки Словенія висловив підтримку реформам в Україні, поінформував про пріоритети головування Словенії в ЄС та наголосив на важливості зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу та Чорноморського регіону, що проводитиметься в лютому у Києві.