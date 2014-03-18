Фюле запропонував прийняти Україну до ЄС
10:30, 18 березня 2014Політика
0 0
Єврокомісар Штефан Фюле вважає, що у зв'язку з ситуацією в Україні ЄС може розглянути питання про розширення.
Штефан Фюле запропонував ЄС розширення
Єврокомісія підтверджує свою пропозицію про прийняття України до складу ЄС, повідомляє Deutsche Welle.
Читайте такожЄвросоюз в односторонньому порядку вводить ЗВТ з Україною
"Якщо ми хочемо серйозно змінити ту частину Східної Європи, яку зачепили нинішні події, ми повинні використовувати найсильніший інструмент політики, який є в ЄС - це розширення. Воно має безпрецедентну ефективну та стабілізуючу силу", - заявив комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter