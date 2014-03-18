Фюле запропонував прийняти Україну до ЄС

Єврокомісія підтверджує свою пропозицію про прийняття України до складу ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

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"Якщо ми хочемо серйозно змінити ту частину Східної Європи, яку зачепили нинішні події, ми повинні використовувати найсильніший інструмент політики, який є в ЄС - це розширення. Воно має безпрецедентну ефективну та стабілізуючу силу", - заявив комісар ЄС з питань розширення і політики добросусідства Штефан Фюле в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.