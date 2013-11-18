ЄС може прийняти рішення щодо України безпосередньо на саміті - посол

За словами дипломата, в понеділок міністри будуть оцінювати ситуацію, яка склалася за десять днів до саміту.

"На сьогодні ми знаємо, що деякі політичні орієнтири виконані не були. Не прийнято закон про прокуратуру і зміни законодавства, що стосуються виборів, і не вирішено питання, яке ми називаємо "виборчим правосуддям". І це не відповідальність 28 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу - вирішувати ці питання", - зазначив Томбінський в інтерв'ю Сегодня.

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"Це рішення може бути прийнято і безпосередньо 28 листопада у Вільнюсі, без будь-яких допзасідань. Лідери країн Євросоюзу будуть присутні на саміті, проте вони повинні отримати мандат від своїх урядів і парламентів. А оскільки не всі умови, узгоджені з українським урядом і президентом на саміті Україна-ЄС у лютому, на даний момент виконані, то складно уявити, як це може бути зроблено в настільки короткий термін", - заявив Томбінський.

Томбінський нагадав, що поки негативного рішення щодо угоди про асоціацію прийнято не було, проте "сигнали, що виходять з Києва, викликають тривогу".